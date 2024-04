El PP pide al consejero de Hacienda que sea "más el profesional que el político" porque es lo que Asturias "necesita"

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Andrés David Ruiz Riestra ha pedido este lunes al consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez que sea "más el profesional que el político" porque es lo que Asturias "necesita".

"Le pedimos que sea más el profesional que el político, porque Asturias necesita profesionales y no políticos que lleven siempre la ideología por delante", le ha dicho el diputado del PP al también portavoz del Gobierno asturiano, tras señalar que su intervención en la comisión parlamentaria "ha sido bastante clarificadora" aunque ha evidenciado cierta "disociación un tanto extraña" entre el Peláez inspector de Hacienda y el Peláez político.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP ha solicitado al Ejecutivo autonómico "que se planteen rebajas de impuestos serias y generales y que el IRPF se adapte a la situación actual a través de deflactaciones".

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto-Foro Adrián Pumares sostiene que hace falta "una reforma fiscal", así como avanzar en deducciones en el RPF, modificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, deflactar el IRPF o avanzar en la "discriminación positiva" para los concejos asturianos en especial riesgo de despoblación.

La diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Capomanes, ha respaldado la conocida como 'vía fiscal asturiana' para garantizar que "un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad". "¿Y qué es la vía fiscal asturiana? Pues nada más y nada menos que el que tenga más, pague más; y el que tenga menos, menos pague", ha apuntillado, al tiempo que ha reivindicado la armonización fiscal a nivel estatal.

Desde Vox, Gonzalo Centeno ha reprochado que sobre el debate tributario pesa "una carga ideológica importante". Al respecto, afea el "dirigismo político" y apuesta por controlar la inflación y deflactar la tarifa del IRPF para garantizar una buena "progresividad fiscal". "Su vida fiscal, como no cambien de óptica, creo yo que nuevos emprendedores y grandes patrimonios acabarán huyendo", ha añadido.

El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga ha mostrado su "sorpresa" por las acusaciones de "ideología" en una comisión parlamentaria. "Ya de rapacín me afilié a un partido político porque tenía ideología. No sé por qué se afiliaron los demás y no sé a qué vienen aquí los que no tienen ideología", se ha preguntado, a la vez que ha defendido la 'vía fiscal asturiana' y las deducciones impulsadas por el Gobierno autonómico, lamentando planteamientos de algunos partidos para que entre comunidades exista "en vez de solidaridad, competencia".

Finalmente, el consejero ha incidido en que las rebajas de impuestos de carácter general benefician más a quienes más tienen. "Nosotros abogamos por concentrar todo el ahorro fiscal en las clases medias y trabajadoras", ha apuntillado.

Asimismo, ha ironizado con la inesperada defensa del Estado de las Autonomías del PP cuando "Alianza Popular votó en contra del título octavo de la Constitución". "Es verdad que son ustedes especialistas en llegar tarde e incorporarse a los grandes consensos. Y a éste se incorporan corriendo para rebajar impuestas a las grandes rentas y a los grandes patrimonios", ha dicho.

En ese sentido, ha argumentado que si se elimina el impuesto de patrimonio, el impuesto de subvenciones y donaciones a las grandes rentas o a los grandes patrimonios "el sostenimiento de los gastos públicos, sin defecto, recaerá sobre las rentas del trabajo y sobre los bienes inmuebles donde se concentra el ahorro de las clases medias y trabajadoras". "Por eso es tan importante que el Estado asuma su responsabilidad y garantice un mínimo de recaudación en estos tributos que gravan la riqueza", ha afirmado.