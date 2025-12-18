El PP pide la dimisión de Guillermo Peláez por "tomar el pelo de forma reiterada" con el antiguo HUCA

Los diputados del PP José Agustín Cuervas-Mons y Sandra Camino. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons ha pedido este jueves la dimisión "inmediata" del consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y ha criticado al presidente Adrián Barbón "por mentir de manera reiterada y tomar el pelo continuamente a los ovetenses, y sin ningún rubor, con el futuro del viejo HUCA y la reunificación de los juzgados en la capital asturiana".

Cuervas-Mons, acompañado de la también diputada regional Sandra Camino, ha mostrado su "estupor" por la noticia de que los derribos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) continuarán paralizados, al menos, hasta el mes de octubre de 2026. "El Gobierno de Barbón raciona las malas noticias a sabiendas y cuenta las mentiras de poco a poco para alargar eternamente los problemas que provocan una catastrófica gestión y los despropósitos continuos", han dicho.

El parlamentario 'popular' ha recordado que Peláez aseguró que en este año de 2025 iban a estar derribados los edificios del antiguo Hospital, en el barrio de El Cristo, "pero no se finalizarán hasta 2028 en el mejor de los casos".

Cuervas-Mons ha criticado además que no haya habido "ni una sola comunicación" al Ayuntamiento de Oviedo ni a los vecinos de la zona, y calificó de "puro escaparate vacío" la comisión creada al respecto.

El diputado ha hecho estas declaraciones ante la Facultad de Ciencias, en Llamaquique, donde ha señalao que "la falta de resolución de los problemas del viejo HUCA tiene una repercusión inmediata en otro de los problemas desatendidos durante décadas por el PSOE, y en los últimos años por el Gobierno de Barbón: la unificación de las sedes judiciales en Oviedo".