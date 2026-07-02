El PP pide la dimisión de Nieves Roqueñí al frente del puerto de Gijón por Cerredo

Los diputados del PP Rafael Alonso y Andrés Ruiz, junto a la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Rafael Alonso ha pedido este jueves la "dimisión inmediata" de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, al considerar que el dictamen aprobado por el Pleno de la Junta General sobre la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo "acredita su responsabilidad política" en el "fallo sistémico" que permitió que se produjera la tragedia del 31 de marzo de 2025, en la que perdieron la vida cinco trabajadores.

En una nota de prensa, Alonso ha recordado que el pasado miércoles el Parlamento aprobó por "amplia mayoría" y con el único voto en contra del Grupo Socialista, el dictamen de la comisión de investigación que recoge que, aunque la Administración no provocó directamente el siniestro, "sí existieron graves fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que desembocaron en un fallo sistémico".

El parlamentario 'popular' ha criticado que, una semana después de la aprobación del dictamen, el presidente del Principado, Adrián Barbón, "sigue sin adoptar ninguna decisión, pese a haber asegurado tras la tragedia que se esclarecería todo "caiga quien caiga".

Para el PP es "especialmente grave" el papel desempeñado por Nieves Roqueñí durante su etapa como consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Entre los hechos recogidos durante la investigación destacan la autorización, en noviembre de 2023, de la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving "sin una adecuada valoración de la solvencia técnica y económica de la nueva empresa", o la falta de reacción ante la documentación presentada por Blue Solving que acreditaba la participación de Combayl en la actividad minera.

Por su parte, el diputado Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, ha agregado que el nombramiento de Roqueñí en la Autoridad Portuaria de Gijón respondió "a un motivo estrictamente de colocación política y de colonización de una institución como es el puerto de Gijón".

Por su parte, la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, defendió que "la presidencia de la Autoridad Portuaria de El Musel debe recaer en una persona elegida por su capacidad, experiencia y compromiso con los intereses del puerto y de la ciudad, y no convertirse en un destino político".