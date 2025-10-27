El PP pide al Principado que deje de "jugar al despiste" y convoque al secretario de Estado de Transportes por el Huerna

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, atiende a los medios por la reunión de la Alianza por las Infraestructuras. - PP

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reclamado al Gobierno asturiano del socialista Adrián Barbón que convoque al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para dar explicaciones a los asturianos, en el seno de la Alianza de las Infraestructuras, sobre el rechazo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a bonificar el 100 por cien del peaje de la autopista del Huerna.

Álvaro Queipo, que ha asistido a una nueva reunión de la Alianza de las Infraestructuras ha pedido al PSOE que "deje de jugar al despiste utilizando una alianza, que es de todos, para no conseguir la unanimidad, sino que se rompa y poder entrar en un debate político".

El presidente popular se ha mostrado de acuerdo "en dar los pasos administrativos y jurídicos necesarios para defender que el peaje es algo injusto y, por tanto, tiene que eliminarse y ser nulo lo antes posible, pero no podemos fiarlo todo a la parte jurídica y a la cuestión de esperar una sentencia del tribunal de justicia de la UE".

"Necesitamos que haya una acción política que traiga una solución a este problema lo antes posible, una solución que, además, solo está en manos del Gobierno de la nación; es el Gobierno de Pedro Sánchez quien puede aplicar una bonificación del 100 por cien, y podría ser mañana mismo porque no necesita que haya una aprobación de los Presupuestos Generales, bastaría con un decreto para que los asturianos dejemos de pagar", subraya.