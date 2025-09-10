El PP pone en duda que "hubiese motivos técnicos" para paralizar el derribo del viejo HUCA

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles una iniciativa presentada y defendida por el PP que "busca sacar al Gobierno de su absoluta pasividad y desidia con la ciudad de Oviedo y con el barrio del Cristo Buenavista, sobre todo tras el nuevo fracaso de la paralización de las obras del derribo del viejo HUCA". En la misma se pide que en el plazo de un mes se presente un cronograma para retomar los derribos de las propiedades del Principado y que se concrete ya el plazo y el coste y que se diga cuánto ha costado la paralización de las obras.

Y es que el diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons ha indicado que "no está para nada seguro de que hubiese motivos técnicos reales para hacer esa paralización".

"Yo he hecho una suerte de información, se me han dado los informes, son dos días, no hay ninguna razón técnica claramente explicada en esos informes más allá de que el edificio de 'los Hongos' está mal, pero no se sabe por qué.", dijo el diputado del PP que añadió que quieren más explicaciones pero sobre todo, quieren que los trabajos de derribo que habían prometido finalizar en 2025, que ya no van a finalizar en 2025, los retomen ya con un plazo, un cronograma concreto y una explicación.

Así ha explicado que la propuesta consta de "seis puntos muy claros y de sentido común", según ha incidido el diputado del PP, José Agistín Cuervas-Mons. El primero de ellos la incorporación a la Comisión especial de la totalidad de las Administraciones públicas implicadas que tienen un interés en la zona, dejando de ser un órgano meramente protocolario para convertirse en un órgano eficiente y funcional, algo que ya se ha hecho.

Además se pedía que en los próximos Presupuestos del Principado de Asturias se incluya la correspondiente previsión presupuestaria para acometer la recuperación de los tres edificios cedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a la Universidad. Ese punto no logró salir adelante.

La fijación de un calendario donde se establezca la periodicidad concreta de celebración de las reuniones de la Comisión especial; la elaboración y presentación, con carácter inmediato, ante el Ayuntamiento de Oviedo de un plan especial que permita planificar el desarrollo urbanístico de los terrenos del barrio de El Cristo-Buenavista, en Oviedo, y sirva para reactivar la transformación de la zona y la información de todas y cada una de las decisiones que tome la Comisión y de las actuaciones que se lleven a cabo en relación con las obras a los representantes vecinales de El Cristo-Buenavista completan los puntos de la propuesta.

El diputado socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, ha rechazado las críticas de ese "abandono a Oviedo" de las que ha hablado el diputado del PP y se ha preguntado si ese abandono se deba quizás al propio ayuntamiento.

Los socialistas reclamaron la votación por puntos de la iniciativa, pero la misma no fue aceptada por el grupo proponente, a excepción del punto número dos. Por ello el grupo socialista optó por la abstención.

El Grupo parlamentario Vox ha dado su apoyo a la propuesta, aunque su diputado Gonzalo Centeno ha manifestado que "la situación de este entorno es una auténtica y mayestática vergüenza". "Esto es una absoluta vergüenza, once años de dejadez absoluta. Y si alguien tiene alguna duda, que vaya a testar la opinión y el sentir de los ciudadanos y los vecinos de la zona", dijo.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha expuesto el desacuerdo de su grupo con alguno de los puntos. Así ha incidido que algunos de ellos ya se cumple, como la integración de todas las administraciones implicadas a la comisión mixta y no comparte que que se incorporen a los próximos presupuestos de Asturias la correspondiente previsión presupuestaria para acometer la recuperación de estos tres edificios ya que consideran que "es en el debate presupuestario y solo en ese debate donde se tienen que fijar las prioridades presupuestarias".

El diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares por Foro ha mostrado también su apoyo a la iniciativa. "Han pasado ya más de 11 años, fue en el año 2014, cuando se trasladaron los servicios sanitarios al nuevo UCA y, sin embargo, el viejo complejo continúa ha convertido en un foco de inseguridad, de insalubridad y de degradación urbana. Hemos tenido que soportar robos, maleza, pero, sobre todo, hemos tenido que soportar promesas incumplidas", ha dicho Pumares, que ha lamentado la falta de planificación del Gobierno.

Su compañera en el Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha solicitado la votación por puntos ya que, aunque comparte la iniciativa del PP, ha indicado que no está de acuerdo, al igual que IU, con que los próximos presupuestos del Principado de Asturias incluyan la correspondiente previsión presupuestaria para acometer la recuperación de los tres edificios, etcétera. "Y no porque no creamos que haya que acometer presupuestariamente esta reforma, sino porque nos parece que la negociación presupuestaria sigue otro camino", dijo Tomé.