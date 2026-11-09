El PP presenta 16 enmiendas a la ley del Servicio Público de Empleo del Principado

Andrés Ruiz - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGP) Andrés Ruiz ha presentado este lunes las enmiendas que el PP ha presentado a la ley del Servicio Público de Empleo del Principado que se está tramitando en la Junta, una norma que, a su juicio, se queda "excesivamente corta".

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ha comentado que se trata de la principal herramienta que tiene Asturias para "poder solucionar y curar las heridas de nuestro mercado laboral", y destacó que la región tiene 51.000 parados registrados, "pero el paro real sube hasta los 64.200, llevamos encadenados cuatro meses consecutivos de subida del paro y los últimos datos que hemos conocido son los peores desde octubre de 2024".

El parlamentario 'popular' indicó que hay una alza de la temporalidad que persiste mes tras mes y trimestre tras trimestre, la peor tasa de actividad de España y las dificultades que en la empleabilidad de dos colectivos sumamente importantes, el de los jóvenes y el de aquellos que son mayores de 55 años, es decir, aquellos que quieren entrar al mercado laboral y los que están viviendo los últimos años dentro de dicho mercado.

Por ello, Ruiz afirmó que la ley del Sepepa "debe ser mucho más ambiciosa que la que nos ha presentado el Gobierno del Principado, porque está excesivamente centrada en el propio ente, en la propia burocracia y los procesos internos del mismo, y es una ley que se mira demasiado el ombligo para pensar en su función como ente público y no la función social y la función transformadora que debe tener un servicio público de empleo en el mercado laboral asturiano".

El diputado del PP anunció la presentación de 16 enmiendas para poder solucionar estos problemas, "Aun sin ser la ley que el Partido Popular hubiese presentado, podamos estar en disposición de dar un voto favorable si se aceptan", ha indicado, confiando en que se tengan en cuenta sus aportaciones.

En primer lugar, el PP centra en unas de sus enmiendas los fines y objetivos que debe tener el servicio público de empleo, poniendo el foco allí "en la mejora de la actividad, en el retorno del talento y en la lucha contra la despoblación".

Además, presenta dos enmiendas encaminadas a proteger al usuario de los servicios públicos de empleo, elevando al rango de derecho la atención presencial del usuario del Sepepa, protegiendo los datos de los usuarios y exigiendo que los procesos de inteligencia artificial eviten sesgos a la hora de asignar empresas o dar empleabilidad a los desempleados asturianos.

"También nos centramos en las empresas y entidades del tercer sector, dando menos burocracia para aquellas empresas que, por su situación, no están contratando con el Sepepa para que no se vean obligadas a estar comunicando constantemente sus ofertas de empleo, e impulsando convenios para programas de inserción de colectivos con empresas especialmente dedicadas a la colocación de trabajadores cuando haya grandes bolsas de parados provenientes de reconversiones o de procesos colectivos de despido", explicó.

Andrés Ruiz destacó que el PP también aborda la dimensión local de las políticas activas de empleo, partiendo de una cuestión que no está recogida en esta ley, que "es el respeto a los ayuntamientos, a su función y a su trabajo dentro de las políticas activas de empleo".

Por ello, se propone dar representación a los ayuntamientos en el Consejo Rector a través de la Federación Asturiana de Concejos y Comarcas, así como reforzar el Foro Territorial de Empleo. "Queremos blindar en esta ley el diálogo con los ayuntamientos y la posibilidad de sacar subvenciones de concurrencia competitiva que se ponen en duda en el proyecto", ha explicado.

"En cuanto a los planes territoriales, el PP propone integrar dentro de la estructura de los servicios públicos de empleo una herramienta que es la concertación territorial entre Principado, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones empresariales, tanto de las comarcas como del conjunto de Asturias, para crear estrategias territoriales que atiendan a la diversidad en el empleo de las comarcas asturianas", subrayó.

Ruiz señaló que sería un gran paso para que "entre todos podamos ir poniendo el foco en las necesidades territorializadas del mercado laboral asturiano".

Además, el PP también ha presentado una enmienda destinada a medir el impacto y el retorno social y económico de las inversiones del trabajo, de las subvenciones, de los programas que hacen los servicios públicos de empleo, llevando a que cada año tenga que ser el Sepepa el que mida qué impacto están teniendo las diferentes medidas para hacer un estudio sobre su mantenimiento, sobre su impulso o sobre su reformulación.

Andrés Ruiz mostró su sorpresa por el hecho de que el proyecto de ley "hablase muy poco de la orientación laboral y de cómo el Servicio Público de Empleo dialoga con el sistema educativo asturiano, especialmente con los institutos de secundaria y bachillerato, con los centros de formación profesional y con el sistema universitario asturiano".

Por eso, añadió, a través de una enmienda se blinda esa colaboración entre los servicios públicos de empleo y el sistema educativo asturiano, obligando a que haya unos mecanismos de coordinación que puedan mejorar la orientación laboral de los alumnos asturianos, como "pide la inmensa mayoría del tejido productivo asturiano".