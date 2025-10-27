El PP propone crear una unidad sanitaria especializada en trastornos del espectro autista

La Diputada Regional Del Partido Popular Y Portavoz De Sanidad, Pilar Fernández Pardo, Junto A La Representante De La Asociación Por Los Derechos De Personas Con Autismo (ADPA), Ana Bella; La De Autismoastur, Noemí Zapico; Y Julia María Rendelles. - EUROPA PRESS

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, ha presentado este lunes una proposición no de ley para la creación de una Unidad Sanitaria y Hospitalaria para personas con trastornos del espectro autista (TEA) .

Lo ha anunciado en una rueda de prensa junto a la representante de la asociación la Asociación por los derechos de personas con Autismo (ADPA), Ana Bella y la de Autismoastur, Noemí Zapico, acompañadas por Julia María Rendelles, una madre afectada.

Prado ha mencionado que el PP, a comienzos del 2025, había criticado que la Consejería de Salud "estaba desatendiendo las necesidades sanitarias de las personas con discapacidad en Asturias, y especialmente de aquellas que presentan trastornos del espectro autista".

"Durante todo este año, hemos trabajado codo con codo con ADPA y Austismoastur, que sufren las consecuencias directas en sus hijos, y también con profesionales. De ahí la presentación de esta iniciativa en la Junta General, para que pueda ser aprobada por todos los grupos parlamentarios," ha señalado Pardo.

La parlamentaria ha afirmado que no existe un censo oficial de personas con autismo, pero se estima que el 1% de la población presenta este trastorno. "Esto significa que serían más de 10.000 las personas con Trastorno de Espectro Autista en Asturias, incluyendo niños, adolescentes y adultos", ha detallado.

En este sentido, la diputada ha insistido en la necesidad de impulsar la creación de un censo que permita planificar los recursos y la atención de las personas con TEA.

El objetivo de esta iniciativa parlamentaria es la creación de una Unidad Sanitaria autonómica que sea referente para el abordaje integral de las personas con autismo, con un equipo multidisciplinar especializado en pediatría, psicología clínica, psiquiatría infantil, terapeutas ocupacionales, entre otros profesionales, tal y como han explicado las representantes de ambas asociaciones.

"Esta unidad sanitaria garantizará el diagnóstico precoz y la intervención temprana, basados en la evidencia científica, mediante protocolos coordinados que involucren atención primaria, salud mental, educación y servicios sociales, así como la formación específica y continuada del personal sanitario, y la participación activa en la misma de las familias," ha afirmado Pardo.