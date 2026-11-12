PP, PSOE y Frente Ampliu suspenden el inicio de campaña en Asturias tras el asesinato de una mujer en Gijón

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OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Asturias, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y Frente Ampliu por Asturies han suspendido este jueves sus respectivos actos de inicio de la campaña electoral tras el asesinato de una mujer esta tarde en Gijón, mientras que Vox ha mantenido su convocatoria.

Por parte del PP, han anunciado la suspensión de su acto de arranque de campaña en la plaza de Los Ferroviarios, en Oviedo, tras guardar un minuto de silencio. En un mensaje difundido en la red social 'X' tras conocerse el suceso, los 'populares' han trasladado su respeto y solidaridad a la familia y allegados de la víctima y han subrayado que la lucha contra la violencia de género es un "compromiso irrenunciable".

La FSA-PSOE ha condenado el crimen y ha suspendido el acto de campaña que tenía previsto celebrar esta tarde en Langreo. La cabeza de lista al Congreso de los Diputados y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional, Adriana Lastra, ha trasladado a los seres queridos de la fallecida "todo su cariño y su apoyo en un momento tan difícil" y ha recordado que, con esta víctima, son ya cuatro las mujeres asesinadas por violencia de género en Asturias en los últimos dos años.

"Tenemos que redoblar esfuerzos, aumentar los medios y los recursos en la lucha para poder acabar con el mayor problema estructural que tenemos como país", ha destacado. En este sentido, ha defendido la Ley Integral contra la Violencia de Género y la necesidad de reforzar la prevención, la atención y la protección.

Frente Ampliu por Asturies ha cancelado la pega simbólica de carteles de inicio de campaña y ha transformado la convocatoria en una concentración de condena en la que se ha guardado un minuto de silencio. "Este nuevo crimen supone la constatación de un problema que algunas fuerzas se empeñan en blanquear: nuevamente se vuelve a demostrar que el negacionismo mata", ha señalado el candidato al Congreso, Juan Ponte.