El PP sostiene que "el socialismo moderado en Asturias se ha acabado" tras el acuerdo presupuestario con Podemos

Publicado 27/11/2018 19:56:59 CET

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado este martes que "el socialismo moderado en Asturias se ha acabado" tras el acuerdo presupuestario suscrito entre los socialistas y Podemos. Igualmente, ha querido remarcar que el pacto se ha firmado "con la ausencia del presidente", Javier Fernández.

Durante su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP, ha mostrado su "preocupación" por dicha rúbrica que, entiende, supone dar un paso en el Principado "al socialismo arrebatado" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Creemos que Asturias no puede soportar el dueto Barbón-Ripa", ha dicho ante los miembros del Comité sobre el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, y el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa.

Según Mercedes Fernández, lo que Asturias necesita son "políticas de estabilidad presupuestaria" que favorezcan el crecimiento económico, el empleo y el empleo juvenil y una gestión "eficaz y eficiente" de los recursos. Por ello, rechaza el pacto alcanzando por los socialistas con Podemos e IU por considerar que es un acuerdo "de mínimos" y resulta insuficiente ante los "grandes y graves problemas" del Principado.

Para la líder del PP autonómico, el acuerdo entre los socialistas y Podemos evidencia que son "dos partidos en apuros" que pactan no por la comunidad sino por "los sillones que se quieren repartir". De este modo, afirma que las cuentas acordadas para 2019 "vienen muy mal" al conjunto de la sociedad asturiana y prefiere las 22 propuestas formuladas hace unos días por la patronal autonómica.

La presidenta del PP, que ha recordado los dos acuerdos presupuestarios alcanzados entre su grupo y el Ejecutivo de Javier Fernández, insiste en que Asturias necesita "una reforma fiscal a la baja" ya que la situación "injusta" del Principado favorecer el "éxodo fiscal" a otras comunidades.

Además, ha alertado sobre la "radicalidad" del gobierno local de Oviedo, conformado por PSOE, Somos e IU, para añadir que sus miembros se han dedicado más tiempo a "estar peleados entre ellos" que a defender "los intereses generales". "Tenemos que procurar desde el PP levantar de esos asientos a quienes pretenden instalar a Asturias en esa radicalidad", ha dicho, asegurando que supondría "más paro y más impuestos".

COOFICIALIDAD

Entre otros asuntos, la presidenta del PP también se ha referido a la fallida reforma estatutaria que defendieron la semana pasada Podemos e IU para incluir la cooficialidad del asturiano. Para Mercedes Fernández "no hay oficialidad amable", reiterando que fue un Gobierno del PP --presidido por el fallecido Sergio Marqués--, el que sacó adelante la vigente Ley de Uso y Promoción del Asturiano.

Además de mencionar de nuevo que recibe amenazas por mostrarse contraria a la cooficialidad, Mercedes Fernández ha señalado que una reforma del Estatuto de Autonomía requiere una mayoría amplia de la Cámara que no se da en el caso de la cooficialidad. "No existe demanda en Asturias para establecer de forma obligada una lengua que no se habla por el conjunto de la población", ha apuntillado.