El PP urge explicaciones al Principado por el descarte del vial de Jove y ve la alternativa de Aboño una cortina de humo

El diputado del PP Pedro de Rueda, el presidente del PP de Carreño, Rafael Solís, y el portavoz municipal, Eduardo Muñiz. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado, Pedro de Rueda, ha reclamado este lunes al Gobierno asturiano que dé explicaciones sobre el desistimiento del vial de Jove y ha defendido la recuperación del proyecto de soterramiento como "la solución más apropiada" para dotar a la zona oeste de Gijón de un gran acceso a El Musel libre de contaminación y de tráfico pesado.

En una nota de prensa, De Rueda ha asegurado que las nuevas actuaciones anunciadas para impulsar la alternativa de Aboño no son más que "cortinas de humo" destinadas a "que no se hable de un proyecto fallido.

A su juicio, la zona oeste de Gijón necesita un acceso que la libre de la contaminación y del tráfico pesado. "Todas las demás cábalas, los intentos de generar un cierto ruido y confusión, creo que sobran", ha afirmado.

El diputado 'popular' ha reprochado a los socialistas su apuesta por la alternativa de Aboño, que a su juicio se reduce a "mover líneas en un mapa para hacer anuncios en prensa de aquí a las elecciones, en lugar de ofrecer una solución real y meditada para el oeste de la ciudad". De Rueda ha incidido además en que la alternativa de Aboño "no aporta nada nuevo".