Cambio en el Puerto de Gijón: Mercancías peligrosas solo podrán usar el túnel de Aboño

Archivo - Avenida de Príncipe de Asturias, Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una Resolución, de 16 de junio de 2026, de la Dirección General de Tráfico, por la que se modifica la de 14 de enero de 2026, en virtud de la cual se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2026, con relación a la celebración del Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana y al puerto de El Musel en Gijón.

En el caso del puerto gijonés de El Musel, inicialmente se recogían, en la Resolución dictada en enero pasado, los tramos de carreteras que forman parte de la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas, conocida como RIMP.

En este sentido, se indica que, en la actualidad, el puerto gijonés no está integrado en la red RIMP, por lo que, una vez abandonada esta, el recorrido que habitualmente se está empleando para acceder al mismo incluye la avenida de Príncipe de Asturias, que discurre por zona altamente urbanizada, con una población estimada superior a 40.000 habitantes y una elevada intensidad de usos residenciales y de movilidad.

En este contexto, y conforme a los criterios generales de seguridad vial y gestión del transporte de mercancías peligrosas, se considera prioritario favorecer el uso de variantes, circunvalaciones y accesos exteriores que permitan evitar el tránsito por núcleos urbanos y garantizar, en todo momento, los recorridos más directos y seguros hacia el recinto portuario.

Por este motivo, tanto el Principado de Asturias como el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estiman adecuado que el puerto de El Musel se integre en la red RIMP, canalizando el transporte de las mercancías peligrosas con origen o destino al puerto a través del túnel de conexión Aboño-Musel.

Sobre esta cuestión, se señala que esta infraestructura reúne las condiciones técnicas y de seguridad adecuadas para el transporte de las mercancías de esta naturaleza, conforme a lo estipulado en el Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR).

Los ministerios del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, modifican por ello la Resolución de 14 de enero de 2026, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2026.

En este caso, se añaden a la red de itinerarios para mercancías peligrosas (RIMP) del anexo IV los siguientes tramos de carreteras: GJ-81/GJ-10, desde A-8 hasta la GJ-10 por Lloreda y Lloreda El Empalme; y AS-118/GI-1, de acceso al puerto de El Musel desde GJ-10 por Aboño.

Asimismo, esta resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Tendrá la misma vigencia que la Resolución de 14 de enero de 2026, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2026.