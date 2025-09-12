El PP urge "soluciones urgentes" al Gobierno ante el "caos ferroviario" en Asturias

Los diputados del PP Esther Llamazares y Pedro de Rueda visitan la estación de tren de Mieres. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Asturias ha criticado este viernes la situación "crítica" que a su juicio vive la red de cercanías ferroviarias en Asturias. La diputada nacional del PP, Esther Llamazares, ha indicado que llevó este asunto al Congreso de los Diputados porque el "caos ferroviario" golpea "con especial dureza" a Asturias.

En una nota de prensa, tras visitar la estación de cercanías de Mieres junto al diputado autonómico Pedro de Rueda, Llamazares ha señalado que este verano "casi uno de cada dos trenes" llegó con retraso en España.

"En Asturias esta situación agrava los problemas de conectividad que ya sufrimos: servicios de media distancia insuficientes, la falta de frecuencias en cercanías y un retraso inaceptable en proyectos clave como el acceso a la alta velocidad o la modernización de nuestras líneas convencionales," ha agregado Llamazares.

La diputada ha recordado que el Partido Popular lleva desde octubre de 2024 presentando propuestas que se materializan en un paquete de medidas que, a su juicio, es "imprescindible implementar cuanto antes".

Entre las medidas que han defendido se incluye un plan de choque extraordinario para corregir las deficiencias de la red, con actuaciones provincializadas que atiendan la realidad de cada territorio, incluyendo Asturias; un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias, que evite "situaciones indignas" como las vividas en Gijón, Oviedo o Avilés con usuarios atrapados sin información ni alternativas; o una auditoría independiente de seguridad y señalización, clave para garantizar la fiabilidad de líneas "fundamentales" para Asturias, como el eje León-Oviedo-Gijón.

También demandan un plan Nacional de Resiliencia Ferroviaria, imprescindible para asegurar la continuidad de un servicio estable en comunidades periféricas; la recuperación de frecuencias eliminadas en cercanías y media distancia; y "transparencia total" en los resultados de las auscultaciones técnicas y en el calendario de inversiones.

"El tren no es un lujo para Asturias, es una necesidad. No podemos competir ni ofrecer oportunidades de futuro si seguimos condenados a la precariedad en las comunicaciones. Por eso exigimos menos propaganda y más gestión", ha defendido Llamazares.

Por su parte, Pedro de Rueda ha puesto el foco en la situación crítica de la red de cercanías ferroviarias en Asturias, fruto de "años de abandono, promesas incumplidas y pasividad del Gobierno socialista tanto en Madrid como en Oviedo".

De Rueda señaló que "la gestión de las líneas de cercanías en la región es un auténtico desastre para los miles de asturianos que dependen a diario del tren: retrasos constantes, supresiones de servicios, material obsoleto y una planificación que nunca llega a cumplirse". "Solo entre los meses de julio y agosto se registraron más de 800 servicios afectados por incidencias, más del 92% por causas propias. En algunas líneas, de forma recurrente, se superan los cinco servicios diarios afectados por incidencias, un dato que refleja el deterioro creciente de la red y que la eficiencia y la puntualidad están en mínimos históricos", ha apostillado.