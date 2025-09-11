El PP ve "corrupción" en la contratación de Graciela Blanco y afirma que el proceso ha sido "propio de una mafia"

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias José Cuervas-Mons ha exigido este jueves que se anule el proceso de selección y contratación de la socialista Graciela Blanco como directora del nuevo Centro de Innovación Territorial, al denunciar que ha sido un proceso "hecho a la medida y amañado, lo que "supone un modo de corrupción".

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Cuervas-Mons ha dicho que el Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón "no tiene límite ni vergüenza a la hora de colocar a todo el entramado de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE". El proceso, ha añadido, es "propio de una mafia".

Cuervas-Mons ha exigido a la vicepresidenta de Asturias y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, que ofrezca "explicaciones inmediatas" del proceso de selección llevado que concluyó con la elección de Graciela Blanco.

"Sabe tanto de reto demográfico como yo de física cuántica", ha dicho el parlamentario sobre la nueva directora del Centro de Innovación Territorial.

Ha criticado al Gobierno asturiano por "resistirse" a entregar el expediente completo del proceso, a pesar de haber sido solicitado dos veces, por el cauce reglamentario, y a pesar de un informe favorable de los letrados de la Junta General.

"No quieren que veamos sus trampas", ha dicho. El parlamentario 'popular' recordó que para el cargo se pedían unas titulaciones concretas, "no sabemos por qué", y se pedía también experiencia de un año en dirección de empresas públicas. "¿La experiencia en la materia en empresas privadas no vale?", se preguntó, y añadió que las bases se adaptaron a la titulación y la experiencia que tiene Graciela Blanco.

Además, Cuervas-Mons explicó que el proceso de contratación de la directora del CIT se inició en marzo de 2025 y finalizó en mayo, pero el convenio que contempla la creación del órgano se firma por Llamedo y el responsable del Reader el 13 de agosto.

"Es un escándalo mayúsculo, porque lo primero que hacen es amañar la plaza de Graciela Blanco, con un sueldo de 52.000 euros anuales, y luego firman el convenio por el que se crea el órgano que va a dirigir Graciela Blanco; sueldo que supone más del 50 por ciento del presupuesto del centro", subrayó.

El diputado del PP reclamó también saber si Graciela Blanco cobró por dirigir un centro que aún no se había creado, "lo que sería inadmisible". José Cuervas-Mons afirmó que parece que a Barbón "ya no le basta con tener un número insoportable de cargos de libre designación, que pagamos todos. Además, ahora amañan los procesos de selección, engañando a quienes concurren a los mismos". El PP pedirá varias comparecencias sobre este asunto en sede parlamentaria.