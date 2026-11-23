El candidato de Podemos al Congreso por Asturias, Manuel Pravia, este lunes en Sama. - PODEMOS ASTURIAS

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos al Congreso por Asturias, Manuel Pravia, ha reclamado este lunes que el objetivo prioritario del próximo Gobierno estatal sea la firma de convenios que permitan la instalación de empresas en Langreo al margen de subvenciones y ayudas públicas.

Durante un reparto electoral en el mercado semanal de Sama, Pravia ha criticado el modelo de ayudas aplicado hasta ahora y ha señalado que la actual estrategia de transición justa "no ha funcionado" porque "no ha creado empleo ni de calidad ni en cantidad suficiente para compensar los empleos destruidos en los procesos de reconversión".

El candidato ha denunciado que en el pasado se destinaron "muchos millones de euros de dinero público, que se gastaron sin control ni criterio y que se regalaron a empresas parasitarias que no ofrecían alternativas reales a largo plazo". Según ha explicado, esta falta de oportunidades provocó que los habitantes de Langreo tuvieran que desplazarse a otros lugares para desarrollar sus proyectos.

Pravia ha recordado que las cuencas mineras fueron el motor del país durante la industrialización y ha sostenido que el Estado mantiene una "deuda histórica" con estos territorios tras haber sido "abandonados a su suerte" cuando los poderes económicos "pusieronel foco" en otros sectores productivos.

Por ello, ha defendido la necesidad de ofrecer a los langreanos "una salida digna" mediante acuerdos que atraigan compañías capaces de fijar población y garantizar un futuro laboral estable en la comarca, evitando que las ayudas públicas sirvan únicamente para asentar a "empresas parasitarias".