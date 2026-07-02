Pravia pone a la venta este viernes las entradas de la XirinZone del Xiringüelu 2026 desde 5 euros

Archivo - Prau Salcéu en una de las ediciones del Xiringüelu en Pravia. - XIRINGÜELU - Archivo

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la XirinZone del Xiringüelu 2026, que se celebrará el próximo domingo 9 de agosto en el prau Salcéu de Pravia, saldrán a la venta este viernes 3 de julio a partir de las 12.00 horas, según ha informado la organización.

El precio de las entradas será de 5 euros hasta el domingo 26 de julio a las 23.59 horas; de 6 euros desde el 27 de julio hasta el cierre de la taquilla online; y de 7 euros en taquilla el propio día de la romería, en horario de 10.00 a 14.00 horas, con cupo limitado y sin reserva previa.

Las personas interesadas podrán adquirirlas a través del enlace que se habilitará en las redes sociales de la Cofradía del Xiringüelu y en la página web oficial www.xiringuelu.es.

En total, se pondrán a la venta 25.000 entradas entre los canales online y la taquilla física. La organización ha señalado que será obligatorio validar las entradas para obtener la pulsera que permite el acceso a la XirinZone, cuyos puntos, fechas y horarios de validación se darán a conocer próximamente.

Asimismo, la Cofradía del Xiringüelu ha recordado que la recaudación obtenida se destina íntegramente a la organización de la romería, incluyendo servicios, alquiler de los praos, seguridad, torres de control, asistencia sanitaria, seguros, limpieza y otros dispositivos necesarios para el desarrollo del evento.