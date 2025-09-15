El precio del alquiler en Asturias sube un 8,9% en agosto, según Fotocasa

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler ha aumentado un 8,9 por ciento en agosto en Asturias respecto al mismo mes del año anterior, según el índice inmoviliario de Fotocasa.

En el plazo de un año, el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados ha pasado de costar 838 euros a 912 de media, situándose el precio medio de la vivienda en alquiler en agosto en 11,40 euros por metro cuadrado al mes. En términos mensuales, el precio del alquiler ha descendido un 0,6% respecto a julio.

En la capital del Principado, el precio de la vivienda en alquiler interanual en agosto subió en un año un 8,9% situando el precio en 11,41 euros el metro cuadrado. En Gijón, el precio se ha situado en 12,30 euros por metro cuadrado al mes, un aumento del 7,2%, y en Avilés ha descendido un 4,2%, hasta los 9,32 euros por metro cuadrado.

Según el informe, en todas las CCAA se ha incrcementado el precio del alquiler en agosto. Las comunidades autónomas con incrementos superiores al 10% son Cataluña (22,1%), Aragón (15,8%), Castilla-La Mancha (15,0%), La Rioja (11,5%), Andalucía (10,7%) y Comunitat Valenciana (10,5%). Le siguen, Extremadura (9,2%), Asturias (8,9%), Baleares (8,3%), Madrid (8,0%), Región de Murcia (7,8%), Castilla y León (7,2%), País Vasco (5,6%), Canarias (4,9%), Navarra (4,1%), Galicia (3,0%) y Cantabria (2,8%).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 euro por metro cuadrado al mes son Madrid con 21,64, Cataluña con 20,59, Baleares con 19,10, País Vasco con 17,24 y Canarias con 15,02.

Le siguen Comunidad Valenciana con 13,68 euros por metro cuadrado al mes, Cantabria con 13,11, Navarra con 12,17, Asturias con 11,40, Andalucía con 11,32, Aragón con 11,09, La Rioja con 10,19, Región de Murcia con 9,93, Galicia con 9,89, Castilla y León con 9,68, Castilla-La Mancha con 8,13 y Extremadura con 7,25 euros por metro cuadrado al mes.