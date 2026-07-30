El precio del alquiler sube un 1,3% en Asturias en el segundo trimestre y un 9,4% en un año, según Fotocasa

Archivo - Local cerrrado en alquiler en Oviedo, negocio, economía, crisis - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Asturias ha aumentado un 1,3% durante el segundo trimestre del año y un 9,4% en comparación con junio de 2025, hasta situarse en 12,16 euros por metro cuadrado al mes, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.

De acuerdo con el portal inmobiliario, Asturias ha sido una de las catorce comunidades autónomas que registraron incrementos trimestrales del precio del alquiler entre abril y junio. No obstante, el precio medio en la región se mantiene por debajo de la media nacional, situada en 14,79 euros por metro cuadrado al mes.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que Asturias mantiene una evolución del alquiler "por encima de la media nacional", con un crecimiento interanual que refleja un mercado "inmerso en un proceso de fuerte revalorización", aunque con precios todavía inferiores a los del conjunto del país.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, este segundo trimestre de 2026 se ha presentado con 14 subidas trimestrales y 16 interanuales. Las autonomías con incrementos trimestrales son: Comunitat Valenciana (9,3%), Castilla-La Mancha (6,9%), La Rioja (6,4%), Aragón (6,1%), Cantabria (5,5%), Navarra (4,6%), Extremadura (3,1%), Región de Murcia (2,8%), Castilla y León (2,5%), Galicia (2,2%), Canarias (2,1%), Asturias (1,3%), Madrid (1,2%) y Andalucía (0,1%).

Asturias registra un precio medio del alquiler de 12,16 euros por metro cuadrado al mes, inferior a la media nacional (14,79 euros). Madrid encabeza la clasificación con 21,95 euros por metro cuadrado, mientras que Extremadura presenta el precio más bajo, con 7,76 euros.