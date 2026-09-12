El Premio Emilio Alarcos de Poesía reconoce ex aequo a Jorge Fernández y Rubén Martín en su 25 edición

El Premio Emilio Alarcos de Poesía reconoce ex aequo a Jorge Fernández y Rubén Martín en su 25ª edición - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XXV Premio Emilio Alarcos de Poesía ha acordado conceder el galardón ex aequo a las obras Mapas y nubes, de Jorge Fernández, y Tiro con arco, de Rubén Martín. Esta decisión reconoce la calidad de ambos poemarios, que serán publicados por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte como obras ganadoras de esta edición, en la que se conmemora el 25° aniversario del certamen.

La consejera Vanessa Gutiérrez ha participado en el acto en el que se ha dado a conocer el fallo, celebrado en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). Durante su intervención, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de Asturias con la creación poética y la trayectoria del premio.

Además de hacerse público el fallo, el encuentro ha incluido la presentación de El don de la tristeza, de Alfonso Brezmes, obra ganadora en 2025.

El Premio Emilio Alarcos está dotado con 6.200 euros e incluye la publicación de la obra ganadora. El certamen ha consolidado una trayectoria que lo sitúa entre las principales citas de la poesía en Asturias y reúne a autores de distintas generaciones y procedencias.

Entre las personas reconocidas hasta ahora figuran Javier Almuzara, Eduardo Jordá, Emilio Martín Vargas, Irene Sánchez Carrón, Ioana Gruia, Federico Gallego Ripoll, Enrique Gracia Trinidad, Antonio Praena y Julio Rodríguez.