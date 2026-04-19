El Premio Memorial Joaquín Bilbao abre por primera vez su convocatoria a fotoperiodistas de toda España

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflejado en una cámara de fotos durante un debate de la moción de censura, en el Congreso de los Diputados, a 21 de marzo de 2023, en Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Premio Memorial Joaquín Bilbao, impulsado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) en el marco de la muestra Miraes, cambiará de formato en su edición de 2026 y abrirá por primera vez su convocatoria a fotoperiodistas de toda España.

El galardón, que alcanza su vigésimo segunda edición, dejará de reconocer la mejor fotografía individual realizada por un profesional asturiano fuera del Principado para premiar una serie documental compuesta por entre 16 y 24 imágenes. A la convocatoria podrán concurrir fotoperiodistas profesionales de cualquier nacionalidad, residentes en España, con al menos un año de experiencia y sin vinculación con la APFA.

Desde la organización explican que este cambio responde a la voluntad de ampliar el alcance del premio y poner en valor la mirada del fotoperiodismo contemporáneo a escala nacional e internacional. El certamen busca reconocer trabajos que documenten la realidad con rigor y honestidad, abordando conflictos, procesos sociales o realidades culturales y políticas en cualquier parte del mundo.

El jurado tendrá en cuenta criterios como la relevancia informativa, el rigor documental y la integridad ética en el tratamiento de las personas fotografiadas.

El plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 20 de abril y permanecerá vigente hasta el 15 de mayo. El premio está dotado con 2.000 euros y se entregará el próximo 3 de julio en Gijón, en el acto oficial de Miraes, donde la serie ganadora se expondrá en el Museo Barjola y su autor participará en el programa de charlas.