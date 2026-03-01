El Premio Mujer Sierense del año se conocerá este martes

Presentación de la programación - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, (EUROPA PRESS)

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, ha presentado este domingo la programación de actos organizados por su área con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La edil destacó que, un año más, la programación tiene como eje principal la concienciación y la educación en la Igualdad desde las edades más tempranas.

El 6 de marzo, tendrá lugar, en el Teatro Auditorio e Pola de Siero, el concierto Ellas Suenan, de El arca de Mozart, dirigido al alumnado de educación infantil del concejo. El 12 de marzo está prevista la entrega del Premio Mujer Sierense del año, que se fallará este martes, día 3.

Además, durante los meses de marzo y mayo se impartirán en los IES del concejo los talleres Masculinidades Igualitarias por parte de la experta en materia de Igualdad y Coeducación, Chusa Méndez. La edil confirmó además que como en años anteriores, el Consistorio fletará un autobús para todas aquellas mujeres del concejo que deseen asistir a la manifestación en Villaviciosa.

Iglesias recordó además que, a estas actividades, desde la concejalía se trabaja en colaboración con otras áreas municipales en el fomento de la Igualdad, en concreto, con el PDM con la iniciativa Y en el Deporte Igualdad, con proyecciones de documentales y conferencias donde se pretende poner en valor el papel de la mujer en el deporte.