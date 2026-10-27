Los premios de concursos del Antroxu de Gijón crecen hasta los 64.750 euros y amplía a 16 las charangas galardonadas

Archivo - Presentación del Antroxu gijonés 2026 y de la sardina 'Perla Marigna', 'obispa Sardinera de Groenlandia', en la colegiata de San Juan Bautista de Gijón. (Antroxu) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sociedad Divertia Gijón ha decidido reforzar la dotación económica de los concursos de carrozas y charangas del Antroxu 2027, con un incremento de los premios en las distintas categorías y una ampliación del número de agrupaciones reconocidas en el certamen de charangas.

Según una nota de prensa de Divertia, la dotación económica conjunta de los premios de ambos concursos alcanza los 64.750 euros, frente a los 54.340 euros de la pasada edición.

Esto supone un incremento de 10.410 euros, un 19,2 por ciento más que en 2026. Asimismo, el número de agrupaciones galardonadas en el concurso de charangas se amplía de 14 a 16.

"Este refuerzo en los premios es una forma de reconocer el esfuerzo de las agrupaciones que trabajan de manera colectiva para mantener viva la esencia del Antroxu, una fiesta de interés turístico regional que forma parte del alma de Gijón", ha destacado el presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador.

"Reafirmamos nuestro compromiso con un carnaval participativo, creativo y arraigado en nuestra identidad", ha agregado el también edil de Festejos.

Asimismo, El Antroxu 2027 de Gijón se celebrará del 5 al 9 del próximo mes de febrero, siendo las actuaciones de las charangas en el Teatro Jovellanos el sábado y domingo, a las 19.00 horas.

El desfile de Antroxu, con la participación de carrozas y charangas, se celebrará, a partir de las 19.00 horas, el lunes 8 de febrero, mientras que la entrega de premios de ambos concursos tendrá lugar el martes 9 de febrero, a las 18.00 horas, en el paseo de Begoña.

El plazo de inscripción para ambos concursos, a través de la web municipal, se abrirá este próximo miércoles, a partir de las 12.00 horas.

Las charangas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 8 de enero, mientras que el plazo para las carrozas finalizará el 22 de enero. Las bases completas de ambos concursos pueden consultarse en www.divertiagijon.es