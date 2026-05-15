Prendes apuesta por la formación para cerrar la "brecha" que aún existe en perspectiva de género

María Eugenia Prendes - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, María Eugenia Prendes Menéndez, se ha referido este viernes a la "brecha" que aún existe en materia de perspectiva de género en lo que tiene que ver con las leyes que existen y su aplicación. Para cerrarla, ha insistido en la importancia de la formación en ese asunto de los operadores jurídicos.

A preguntas de los periodistas antes de realizar la ponencia-clausura en el congreso 'Análisis de los factores concurrentes en la violencia de género y el recurso al derecho como instrumento de prevención', Prendes ha indicado que la norma "ofrece muchísimo más de lo que se está aplicando en la práctica".

Esa situación, ha advertido, se traduce en una revictimización dado que el paso de las víctimas por comisarías o juzgados, acusa en ocasiones de esa falta de formación. "Las leyes prometen unas cosa, pero la aplicación práctica hace otras", ha resumido.

Ha indicado que la formación en la Fiscalía General está "a la vanguardia" y supone situar a las víctimas en el centro. "Yo creo que en lo que debemos mejorar ya de inicio es en el trato y en la información, en el trato que se da a todas las víctimas, a todas las mujeres que se acercan al sistema y en la información que se les da", ha indicado.

Si esa 'brecha', a pesar de los años transcurridos y los recursos empleados, no se ha reducido es algo que se puede atribuir, según Prendes, a que existen "resistencia" y "mucho ámbito de discrecionalidad judicial". Es decir, existen valores de operadores legislativos que no coinciden con los de las reformas legislativas. "Y como no resolvamos esa contradicción con formación precisamente, pues no estaremos haciendo nada", ha insistido.