La presidenta de la FPA celebra el "ejemplo de responsabilidad y hondo sentido del deber" de la Princesa y la Infanta

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Princesa de Asturias (FPA), Ana Isabel Fernández, ha celebrado este viernes el "ejemplo de responsabilidad y hondo sentido del deber" que a su juicio suponen la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, desde sus "distintas responsabilidades en sus nuevas etapas formativas".

Durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, Fernández ha agradecido el apoyo de los Reyes, la Princesa y la Infanta, así como de los patronos y protectores de la Fundación para la continuidad de estos premios. "Agradezco su labor, siempre difícil, para identificar la excelencia en el conocimiento, la investigación y los movimientos culturales y sociales", ha afirmado.

Fernández Álvarez ha destacado que la Fundación sigue trabajando "con el deseo de fortalecer" su tarea de poner de relieve las vidas y trayectorias de personalidades e instituciones que "encarnan los valores con los que estamos firmemente comprometidos". "Nuestras iniciativas están dedicadas a extender a toda la sociedad su ejemplo, a conseguir que arraigue entre nosotros y que siga ayudándonos cada día en nuestra convivencia y desarrollo", ha subrayado.

La presidenta de la Fundación ha recordado las palabras que la princesa Leonor pronunció el año pasado en la entrega de los Premios, destacando la "esperanza" que "contagian" los galardonados, "mujeres y hombres que conjugan en su vida el esfuerzo, la dedicación y la excelencia". "Es la emoción contraria al escepticismo o al desánimo", ha dicho.

Por último, la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias ha felicitado a los galardonados y les ha agradecido su presencia en Oviedo, una ciudad que "se vuelca para acogerlos" y una Asturias que "cada año vibra con la emoción de la gratitud hacia quienes trabajan para construir un mundo mejor para todos".