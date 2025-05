El presidente de la Academia de la Llingua hace un llamamiento a Queipo y el PP para lograr la oficialidad

OVIEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, ha hecho este viernes en su discurso en el Día de les Lletres, un llamamiento "especial de responsabilidad al PP de Asturias y a su máximo dirigente, Álvaro Queipo", para apoyar la oficialidad de la lengua asturiana porque "como fuerza fundamental de la derecha no puede renunciar a ser asturiana".

"Este llamamiento no tiene por nuestra parte ni recelos previos ni fecha de caducidad: será permanente hasta alcanzar igualdad de derechos lingüísticos que disfruten, entre otras, comunidades autónomas como la vecina Galicia", dijo Antón González Riaño.

Y es que Riaño ha considerado que la tramitación en la Junta General de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para lograr la oficialidad del asturiano y del eonaviego, "al margen de otras consideraciones, es un hecho histórico y lo es porque es primera vez que la oficialidad se discute en el parlamento asturiano".

No obstante ha incidido en que la búsqueda del consenso necesario para sacarla adelante es algo que compete a todos los grupos parlamentarios, los mayoritarios y los minoritarios, "pese a que la responsabilidad es de mucho más altura en los primeros".

"No olvidemos que en todas las comunidades bilingües del estado, la cooficialidad se ha logrado con el pacto previo de las fuerzas de izquierdas --fundamentalmente el PSOE de Felipe González-- y las fuerzas de derechas --la entonces Alianza Popular de Manuel Fraga, entre ellas--. De ahí que nosotros, como Academia, hagamos un llamamiento especial de responsabilidad al PP de Asturias y a su máximo dirigente, Álvaro Queipo", dijo el presidente de la Academia.

Un Álvaro Queipo que este año no ha estado presente en el Acto de este XLVI Día de les Lletres Asturianes. Si han asistido las diputadas del PP, Beatriz Polledo y Pilar Fernández Pardo.

Ha incidido González Riaño en que la no consecución de la oficialidad en el actual proceso de reforma del estatuto no soluciona un problema, sino que aplaza innecesariamente el cumplimiento de la solución constitucional prevista que, "queriendo o no, será efectiva e irreversible en Asturias".

A las fuerzas del Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria, el presidente de la Academia les ha reclamado que mientras no llega esa oficialidad se hace necesario una política lingüística proactiva y urgente.

"La ausencia de oficialidad no puede entenderse como la vía que lleve a la inaición o la puesta en práctica de una política lingüística de baja intensidad. Es decir, aunque muy condicionada por la ausencia de la oficialidad, sí se puede hacer política lingüística en la coyuntura actual. Es más, los estudios sociológicos trasladan una demanda reiterada de tal política, entre otros, en el plano social, educativo y de los medios de comunicación", indicó.

Durante su discurso Xosé Antón González Riaño repasó el trabajo llevado a cabo por la Academia a lo largo del último año y celebró la entrada de los tres nuevos académicos: Paquita Suárez Coalla, Alberto Fernández Costar y Ruth González Rodríguez.

En el acto han estado presentes varios miembros del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, Gimena Llamedo; la consejera de Educación, Lydia Espina; la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez y el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico.