El presidente del Principado acusa a Pumares (Foro) de alinearse con el PP y Vox para hacerse un "hueco electoral"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su intervención, esta mañana, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha acusado este miércoles al portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, de plantear una "trampa saducea" al cuestionar las inversiones y respuesta del Gobierno central a las reivindicaciones del Principado; y le ha reprochado su alineamiento con las posiciones del PP y Vox con la vista puesta en las próximas elecciones generales.

Durante el turno de 'preguntas al presidente' celebrado en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, Barbón ha defendido la gestión del Ejecutivo central y ha repasado diversos avances económicos y sociales logrados para la comunidad. "¿A qué atribuye su fracaso a la hora de lograr que el Gobierno de España dé respuesta a las reivindicaciones pendientes del Principado Asturias?", ha planteado Pumares.

Entre otras cuestiones, Barbón ha recordado la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC para 275.000 asturianos, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a casi 53.000 personas, el incremento de fondos para la dependencia y el impulso a la industria de defensa en la región.

Asimismo, Barbón ha puesto en valor la firma del acuerdo para el futuro de Hunosa entre sindicatos y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que garantiza actividad hasta 2050, así como la financiación estatal para consolidar la red pública autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha negado actuar con intenciones capciosas y ha justificado su pregunta en el "fracaso" a la hora de lograr que el Estado atienda infraestructuras y proyectos pendientes. Pumares ha repasado compromisos de la "gira pop de Barbón en 2022 por los ministerios", como la comisión de seguimiento presupuestario o el centro de economía forestal de Tineo, cuestionando si se van a ejecutar.

Pumares ha afeado además el encarecimiento de la vivienda en la comunidad y la escasa presencia de pisos en el portal estatal 'Casa 47', al tiempo que ha urgido certidumbres sobre el "anillo eléctrico, esa malla de 400 kilovoltios que Asturias lleva esperando desde hace más de una década"; y el calendario de renovación del material rodante en las cercanías ferroviarias.

"Ese centro al que usted hace referencia, en realidad lo que se transformó fue en una inversión de más de 4 millones, ya ejecutada en Tineo, para precisamente prevención de incendios forestales", ha explicado Barbón en su turno de réplica. Sobre el anillo eléctrico, ha señalado que "ya ha dicho el consejero de forma reiterada que se está ejecutando y próximamente tendrá nuevas noticias al respecto".

En materia de vivienda, ha criticado la falta de propuestas Foro Asturias. "Cuando el Gobierno de Asturias tiende la mano a los ayuntamientos para trabajar conjuntamente en la solución del problema de vivienda, hay ayuntamientos dirigidos por el PP y por su partido, que siempre dicen no, que no colaboran con nosotros a la hora de solucionar el problema de vivienda", ha criticado.

CITA ELECTORAL

En el tramo final de su intervención, Barbón ha afeado el cambio de postura política de Pumares y ha enmarcado su discurso en la preparación del escenario electoral. "Yo lamento que haya querido convertir la pregunta de esta semana en un intento de hacerse un hueco en la lista electoral o ver si enseña la patita de cara a las elecciones", ha aseverado Barbón, ironizando sobre la posibilidad de que Pumares concurra como número dos al Congreso.

Barbón ha reprochado a Pumares su respaldo al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque suponga pactar con la extrema derecha. "Lo que sí sabemos es que ustedes quieren que Feijóo sea presidente, a pesar de que eso suponga ir en un gobierno con Vox, con la extrema derecha. Usted, ¿quién le ha visto y quién le ve?", le ha espetado.

"Usted que defendía los derechos lingüísticos de Asturias y ahora, imagínese que fuera diputado, ¿quién le vería a usted votar con Vox la reducción de los apoyos a las academias lingüísticas de todas las lenguas propias de España o a las políticas LGTBI?", ha cuestionado el presidente asturiano.