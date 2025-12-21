El presupuesto de la rehabilitación de la sede de Hacienda en Oviedo supera los 14 millones tras el último modificado

Reforma del edificio de Hacienda en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la rehabilitación de la sede de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Asturias, en Oviedo, asciende a 14.179.902 euros (con impuestos), tras el último modificado adjudicado de las obras, de 467.512 euros.

El modificado se refiere fundamentalmente a la modificación del sistema de climatización, con el objeto de simplificar la instalación y optimizar la ocupación de espacio sobre el falso techo; la ejecución de un falso suelo de altura mínima para alojar cableado electrónico y de datos, mejorando la funcionalidad y flexibilidad del edifico ante futuras modificaciones; y la recuperación de elementos arquitectónicos (en especial del gresite y de los despieces de carpinterías exteriores) del proyecto de 'Castelao' en las fachadas de la planta tercera que dan al claustro y en la fachada este del 'ala Covadonga' mediante la recuperación de elementos de interés arquitectónico perdidos en la reforma de los años 90.

Así consta en el anuncio de la modificación del contrato de las obras de rehabilitación, de fecha 25 de noviembre de este año y a la que ha tenido acceso Europa Press.

La obra, que lleva ya tiempo desarrollándose, fue adjudicada por la Dirección General de la AEAT en septiembre de 2023 por un importe total de 13.712.389 euros (con impuestos) a la unión temporal de empresas Acciona Construcción - Acciona Industrial.

La sede de la Delegación Especial de la AEAT de Asturias, ubicada en la calle Progreso de Oviedo, ocupa el antiguo convento de las Clarisas, reformado totalmente en los primeros años 60 por Ignacio Álvarez Castelao, arquitecto de Hacienda, quien transformó el viejo caserón y abrió el claustro neoclásico a la ciudad.

El inmueble está definido como Equipamiento de Administración Institucional en el Catálogo Urbanístico del Concejo de Oviedo, tiene un grado de Protección Integral Monumental M, es Bien de Interés Cultural y está afectado por el Entorno del Camino de Santiago.

El objetivo de la obra es solucionar el problema estructural de los forjados, actualizar la distribución de espacios adaptándolos a la nueva funcionalidad de las oficinas de la Agencia Tributaria y adaptar el edificio a la normativa, especialmente lo relativo a instalaciones e incendios.