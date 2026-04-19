Previsión meteorológica de Asturias para hoy, domingo, día 19 de abril de 2026

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 19 de abril de 2026 en Asturias nuboso, predominando las nubes bajas por la mañana y la nubosidad de evolución por la tarde. Chubascos vespertinos, más probables en áreas montañosas y zonas de interior; podrán ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso. Viento moderado de este y noreste en el litoral y flojo variable en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 19.

En el mar, viento este o noreste 5, localmente 6 desde la noche en el oeste. Marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo.