Previsión meteorológica de Asturias para hoy, jueves, día 1 de enero de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 1 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios en la Cordillera y en descenso en el resto; máximas en ligero ascenso en la Cordillera y sin cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas en el interior, moderadas en cumbres de la Cordillera. Viento flojo variable, rolando a este y sureste por la tarde en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 2 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 1 y una máxima de 11.

En el mar, viento componente este 2 a 4, amainando a sur o sureste 2 o 3 desde medianoche. Marejadilla, localmente marejada en el oeste. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 o 2 metros. Lluvia ocasional hasta la tarde y áreas de niebla y localmente mala por la noche y primeras horas de la mañana.