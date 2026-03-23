Previsión meteorológica de Asturias para hoy, lunes, día 23 de marzo de 2026

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 23 de marzo de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas al principio, con brumas y nieblas asociadas, y que se disipan durante la mañana quedando los cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. No se descarta alguna helada débil puntual y dispersa en cumbres de la Cordillera. En el interior, viento flojo de componente sur de madrugada y al final del día, girando por la mañana a este y nordeste. En el litoral, viento flojo de nordeste que virará a este y tenderá a arreciar a partir de mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 16.

En el mar, viento componente norte 2 a 4, desde medianoche rolando a este o noreste 3 o 4 al oeste de Peñas y Variable 1 a 3 al este. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noreste de 2 metros.