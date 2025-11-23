Previsión meteorológica de Asturias para hoy, lunes, día 24 de noviembre de 2025

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 24 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros al final de la tarde. Probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales. Cota de nieve en torno a 1.300-1.400 metros en la Cordillera al final del día. Temperaturas en descenso, con mínimas que se esperan al final del día. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados del suroeste de madrugada que girarán a oeste y noroeste a lo largo de la mañana, flojos o moderados en el interior y moderados en el litoral. Probable rachas muy fuertes del suroeste de madrugada en zonas altas del suroestes.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento oeste suroeste 4 a 6, localmente 7 mar adentro a partir de mediodía, rolando noroeste al final. Marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros. Aguaceros y tormentas desde la tarde. Temporalmente regular o mala.