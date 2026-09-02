Previsión meteorológica de Asturias para hoy, miércoles, día 2 de septiembre de 2026

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 2 de septiembre de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas que podrían ir acompañados de alguna llovizna dispersa, abriéndose amplios claros en las horas centrales en el litoral. En el resto, intervalos de nubes bajas al principio y final del día, acompañadas de brumas y nieblas dispersas, y poco nuboso o despejado el resto de la jornada.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, mas acusado en la Cordillera y menos en el litoral. Vientos flojos del este y nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 25.

En el mar, viento este o noreste 2 o 3, arreciando a componente este 3 o 4 de madrugada, localmente variable 1 a 3 cerca de la costa hasta mediodía. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Lluvia ocasional a partir de la madrugada. Localmente regular.