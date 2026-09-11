Previsión meteorológica de Asturias para mañana, sábado, día 12 de septiembre de 2026

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, sábado, día 12 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con nubes bajas matinales dispersas, y vespertinos en la Cordillera. Temperaturas mínimas en ascenso, menos acusado en el litoral, y máximas sin cambios. Viento flojo variable en el interior que tiende al noreste en las horas centrales, y en el litoral viento flojo de componente este que arrecia por la tarde y tiende al este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 24.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando pronto a este o noreste 3 o 4, localmente 5 al oeste de Peñas. Rizada o marejadilla, aumentando a marejadilla, localmente marejada en el oeste. Mar de fondo del noroeste en torno 1 metro mar adentro al final. Localmente regular al final.