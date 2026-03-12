Prieto García señala la importancia de actuar sobre las causas de los problemas de salud mental

Miguel Ángel Prieto García - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental del Gobierno asturiano, Miguel Ángel Prieto García, ha señalado este jueves la importancia de actuar sobre las causas que originan los problemas de salud mental.

Prieto García ha comparecido en la Comisión de Salud de la Junta General del Principado de Asturias a petición de Vox. "Se está trabajando no sólo en atención y apoyo a las personas que lo necesitan por sufrir en estos momentos las consecuencias del problema, sino en modificar de forma conjunta con los actores implicados las causas que originan la situación. Porque es evidente que nunca un problema se ha solucionado atendiendo sólo a las consecuencias, solo se logra modificando sus causas", ha argumentado.

Ha comentado que en Asturias, al igual que en el resto de sociedades occidentales, la demanda por problemas de salud mental está creciendo. De ahí que se haya puesto también el acento desde el Principado en reforzar las estructura con más profesionales. "Esto no es una cuestión de Asturias, nosotros tenemos la responsabilidad de intentar dar la mejor solución a nuestra población asturiana. Y ello tiene dos patas, evidentemente", en referencia a las causas y el tratamiento de las consecuencias.

Entre las causas de los problemas de salud mental, Prieto García se ha referido a "determinantes sociales" y a las "condiciones en las que viven las personas".

Desde Vox, grupo que solicitó la comparecencia, la diputada Sara Álvarez Rouco se ha mostrado muy preocupada por la situación derivada de los problemas de salud mental en Asturias.

"Hay que hacer un cambio en la gestión, un cambio de rumbo; hay que mejorar la calidad asistencial y la que ofrecen a los pacientes que acuden a esos servicios de salud mental", ha reclamado la diputada.