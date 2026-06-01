La primera venta de bonito del norte de la campaña alcanza un récord de 35.521 euros en Avilés

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OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés ha acogido en la madrugada de este lunes la primera venta de bonito del norte de la campaña de 2026, una operación que se ha cerrado con una cifra récord de 35.521 euros para la primera tina subastada. Según ha informado la Autoridad Portuaria de Avilés, la cadena Alimerka adquirió la tina por 398 euros el kilo. La pieza alcanzó un peso de 89,5 kilos.

Las embarcaciones de cacea Goienkale y María DignaDos, ambas con base en Bermeo, desembarcaron a las 3.15 horas un total de 3.500 kilos de bonito del norte (Thunnus alalunga), capturados tras varios días de pesquería en aguas del Atlántico próximas a las islas Azores.

Con esta primera venta arranca una campaña que en 2025 superó los dos millones de kilos comercializados en la Rula de Avilés, a través de 360 ventas realizadas por 70 embarcaciones. Para la presente costera, la cuota adaptada disponible asciende a 27,95 millones de kilos.

El bonito del norte constituye uno de los principales productos vinculados a la marca de calidad 'Pescado de Confianza de la Rula de Avilés'. La embarcación Goienkale también fue la encargada de inaugurar la campaña del pasado año, que comenzó el 12 de mayo.

La costera de 2025 concluyó el 21 de octubre con la venta de 3.500 kilos por parte del tanquero Itsas Lagunak. La jornada con mayor volumen de descargas fue la del 14 de julio, cuando nueve embarcaciones desembarcaron más de 100.000 kilos de bonito.

Actualmente, alrededor de una treintena de embarcaciones de cacea faenan en aguas del Atlántico y está previsto que lleguen de forma escalonada al muelle pesquero de Avilés durante los próximos días.