La Primitiva deja en Oviedo un premio de casi 66.000 euros

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un boleto de La Primitiva validado en la Administración de Loterías nº26 de Oviedo ha resultado premiado con 65.697,56 euros en el sorteo celebrado este jueves, 2 de abril.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 38, 44, 11, 5, 22 y 18, con el complementario 12, reintegro 3 y Joker 6317039.

El premio corresponde a la Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario). Además de Asturias, otros dos boletos acertantes fueron validados en San Andrés del Rabanedo (León) y Castellón de la Plana (Castellón). No hubo boletos de Categoría Especial, por lo que el bote para el próximo sorteo alcanzará los 13,5 millones de euros.

La recaudación total del sorteo ascendió a 11.054.716 euros, y los afortunados de Segunda Categoría podrán retirar su premio en las administraciones donde sellaron sus boletos.