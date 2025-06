El Principado abonó hasta el momento 351 ayudas del Programa MOVES III y trabaja para agilizar los pagos

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha dado cuenta este miércoles en la Junta de las cifras del Programa MOVES III y ha indicado que hasta el momento se han revisado 489 expedientes y pagado 351 y la idea del Gobierno es que, a lo largo de este mes, se dicten la quinta y la sexta resolución, de este programa para "intentar avanzar en unos cuatrocientos expedientes más".

Así, en respuesta a la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Mixto por Foro, Adrián Pumares, el consejero ha indicado que trabajan para agilizar el pago de las ayudas justificadas y para ello están tramitando un refuerzo de personal para poder atender ya los pagos de las solicitudes que estén debidamente justificadas.

Ha explicado el consejero que a día de hoy, en el programa MOVES III, les consta un total de 4.734 solicitudes. Todas han sido enviadas entre el 4 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2024, que es cuando acababa el plazo.

Ha incidido en que hay dos programas, uno para vehículos y otro para puntos de recarga. En el de vehículos constan 2.963 solicitudes en cuatro resoluciones, hasta el 31 de julio de 2022, 858 expedientes en total. Y en el programa II constan 1.771 solicitudes, hay ya cuatro resoluciones publicadas hasta mayo de 2022 y constan 355 expedientes.

De las 703 justificaciones recibidas, hasta el momento se han revisado 489 expedientes y pagado 351.

Por su parte Adrián Pumares se ha mostrado muy crítico con la gestión que el Gobierno asturiano está haciendo de estas ayudas y ha destacado que "las consecuencias de la incompetencia del Gobierno en esta materia son graves", ya que el Ejecutivo "con una mano animan a la ciudadanía a esforzarse, a cumplir con esos objetivos de sostenibilidad y con la otra dilatan las ayudas económicas comprometidas para poder cumplir con esos objetivos".

"Muchos asturianos, con buena fe, confiaron en la Administración del Principado de Asturias y, sin embargo, ustedes, al final, no cumplen con su parte. Animados por ese discurso institucional de apoyo a la movilidad sostenible, decidieron hacer una inversión importante en vehículos eléctricos o en puntos de recarga, con el compromiso de recibir a cambio una ayuda pública. Pero, sin embargo, años después, ellos han cumplido con su parte", lamentó Pumares.

DEMANDA CCOO EN SOGEPSA

Por otra parte el consejero ha respondido a una pregunta del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons sobre la demanda presentada por CCOO y una delegada sindical de la empresa Sogepsa y "los graves hechos en ella descritos".

Cuervas-Mons ha pedido a Sánchez que "investigue con claridad y no mire para otro lado" en esta cuestión. "Lo que nos faltaba ya era que en esta empresa después de todo además haya certificaciones de obra por obra no ejecutada pagadas", dijo el diputado del PP.

"Usted como consejero y como responsable de Sogepsa tiene que ser capaz de poder afirmar contundentemente dos cosas: que en Sogepsa no se ha pagado certificación por obra no ejecutada o partidas por no ejecutadas y que no se ha favorecido los procedimientos de contratación a determinadas empresas de ingeniería", dijo el diputado 'popular'.

Borja Sánchez ha indicado que "no suele mirar para otro lado" pero considera que lo adecuado en este caso es esperar a la vista judicial del 19 de junio para tomar alguna acción al respecto.

"Lo que toca con esta con demanda que hay interpuesta, una demanda que además tuvo una ampliación el 25 de abril de 2005, es esperar a la vista esperar a la resolución judicial ver en qué parámetros ocurre, ver si a lo mejor estas afirmaciones y estas denuncias que que figuran aquí pues tienen también una continuidad con la aportación de pruebas", dijo el consejero.