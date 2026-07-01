El Principado aclara que la tramitación de TYC Narcea no implica la reapertura de la mina

Javier Cueli, Director General De Energía Y Minería (En La Cabecera De La Mesa), Junto A La Jefa De Gabinete De La Consejería De Ciencia, Industria Y Empleo, Verónica Noval, En La Reunión Con Representantes De Los Trabajadores Y Sindicatos - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha aclarado este miércoles que la tramitación del proyecto de explotación de TYC Narcea no implica en ningún caso la reapertura de la mina y ha señalado que su posible activación queda condicionada a la resolución del expediente sobre las ayudas al cierre.

El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ha trasladado esta posición a los trabajadores y representantes sindicales de TYC Narcea en una reunión celebrada en la sede de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

Según ha explicado, el Servicio de Minas tiene prácticamente finalizada la tramitación del proyecto de explotación y prevé iniciar "próximamente" el periodo de información pública, una vez quede completada la documentación pendiente por parte de la empresa.

Cueli ha indicado que este martes dos ingenieros del Servicio de Minas visitaron la explotación para avanzar en la revisión de documentación que la empresa deberá completar en los próximos días, antes de cerrar el expediente.

Una vez concluida esa fase, el proyecto se someterá a información pública, un trámite administrativo que, según ha subrayado el director general, no supone en ningún caso la aprobación definitiva ni la reapertura de la explotación.

En este sentido, ha precisado que existe un condicionante previo relacionado con la posible devolución de las ayudas al cierre de la mina, que debe resolverse antes de que el proyecto pueda llegar a activarse, lo que en la práctica condiciona todo el proceso.