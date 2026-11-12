El Principado activa un protocolo específico para anticipar desprendimientos en las carreteras

Movilidad refuerza la vigilancia de las carreteras asturianas ante el riesgo de argayos y desprendimientos - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha activado un procedimiento específico para reforzar la vigilancia y la respuesta ante desprendimientos en las carreteras, que complementa el Plan de Vialidad Invernal. El dispositivo establece cuatro niveles de alerta -bajo, moderado, alto y muy alto- para anticipar situaciones de riesgo por argayos, caídas de rocas y otros movimientos de tierras.

El protocolo, elaborado por la Dirección General de Infraestructuras, tiene en cuenta los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y las condiciones que pueden favorecer la inestabilidad de las laderas, especialmente las lluvias intensas o persistentes. También cuenta con mapas de susceptibilidad a escala 1:5.000 que permiten identificar los tramos más expuestos y orientar la vigilancia de los equipos de conservación.

El dispositivo distingue entre caídas de fragmentos de roca, deslizamientos superficiales del terreno, conocidos como argayos, y grandes movimientos en masa, que pueden arrastrar tierra, barro, vegetación y piedras. Aunque estos fenómenos son más habituales en zonas montañosas y terrenos arcillosos, pueden producirse en distintos puntos de la red viaria asturiana.

CAPACIDAD DE RESPUESTA LAS 24 HORAS

La conservación de las carreteras cuenta con 28 brigadas distribuidas en nueve zonas y una plantilla de casi 300 personas. El servicio dispone de turnos de mañana y tarde y guardias localizadas, incluidas las nocturnas, para mantener la capacidad de respuesta durante las 24 horas.

Las actuaciones se coordinan con el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), a través del 112, y con la Guardia Civil de Tráfico cuando es necesario regular o interrumpir la circulación. Además, cada incidencia queda registrada con su punto kilométrico para analizar los episodios y estudiar posibles medidas que reduzcan el riesgo de nuevos desprendimientos.