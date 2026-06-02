El Principado adquirirá el 40% de Sedes por un euro tras un acuerdo de reestructuración de créditos con Unicaja

Archivo - El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, en un Pleno de la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ - Archivo

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes en comisión parlamentaria que la adquisición del 40 por ciento de las acciones de la empresa Sedes en manos de Unicaja tendrá un coste simbólico de "un euro" para las arcas públicas del Principado.

A preguntas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en la Junta General del Principado sobre la empresa Sedes, Zapico ha ironizado con el precio de compra del paquete accionarial, señalando que representa "una millonésima de céntimo por asturiano y por asturiana", por lo que considera que es una cifra a la que la Administración autonómica puede "hacer frente".

El consejero ha detallado que, según los términos del acuerdo, la entidad bancaria "asume el 40 por ciento de la deuda con terceros en el momento de la venta". Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo asturiano y Unicaja han procedido a refinanciar y reestructurar los créditos pendientes entre ambas partes a un plazo de 22 años.

Para Zapico, el hecho de que la entidad financiera asuma su porcentaje correspondiente de la deuda demuestra que la gestión actual se realiza "de otra manera" en comparación con la etapa del Partido Popular tras la anterior crisis económica.

En este sentido, Zapico ha criticado la herencia de los gobiernos de la derecha, reprochándoles que "tendían siempre a socializar las pérdidas y a privatizar los beneficios". "Aquí no, aquí cada uno cubre con su parte", ha zanjado el consejero.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada este mediodía en Oviedo, Zapico ha detallado que el expediente para formalizar la operación llegará al Consejo de Gobierno en "cuestión de semanas", estimando que su tramitación definitiva se completará "no mucho más allá de mediados de julio".