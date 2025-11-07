El Principado afirma que Valgrande-Pajares abrirá "con las garantías de seguridad máximas"

Archivo - Las dos estaciones invernales del Principado de Asturias han registrado una afluencia de 9.732 usuarios durante los cuatro días de Semana Santa, a una semana del cierre de la temporada - VALGRANDE PAJARES - Archivo

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Actividad Física y Deporte de Asturias, Manuela Ena, ha asegurado este viernes que la apertura de la estación de esquí de Valgrande-Pajares se realizará "con las máximas garantías de seguridad", después de que el diputado de Vox en la Junta Javier Jové afirmase que la estación no había superado las últimas pruebas de carga esta semana.

En unas declaraciones remitidas a los medios, la directora general ha explicado que la prueba de carga estaba prevista para los días 4 y 5 de noviembre, pero finalmente se hicieron solo el 4 por las condiciones climatológicas que lo imposibilitaron el día 5.

Además, el día 4 faltó un oficial electricista y "eso hizo que las pruebas que se estaban desarrollando tuvieran determinadas limitaciones a nivel eléctrico". "Los profesionales de la estación están trabajando para mejorar esas actuaciones que tenemos previstas de cara a la nueva proposición de las pruebas de carga y trabajar, como siempre, con la máxima seguridad y fiabilidad de cara a la apertura de la estación", ha explicado.

La responsable de Actividad Física ha pedido "responsabilidad" en los discursos políticos que siembran la duda sobre la "falta de compromiso y de profesionalidad del personal de la estación", además de poner en peligro la imagen de la estación invernal hablando de una "falta de seguridad" que "no es tal".