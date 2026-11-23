Antiguo hospital - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el modificado de las obras de demolición del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el barrio de El Cristo, en Oviedo, por valor de 1.697.124 euros.

"Esta medida despeja completamente el horizonte para que las actuaciones de derribo y recuperación de la parcela queden culminadas en mayo de 2027", ha valorado el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez.

Según han informado desde el Gobierno asturiano, el modificado era un paso necesario para acometer la demolición de los edificios de los hongos, que no estaba prevista en el proyecto inicial. Como novedad, se incorpora también el desmontaje de la pasarela que unía los hongos con el antiguo inmueble de Maternidad, uno de los bloques que albergarán las futuras instalaciones universitarias.

Las obras de derribo se adjudicaron a finales de 2024 a la firma Hercal Diggers por 4,3 millones y se iniciaron a finales de marzo de 2025. Tras los pertinentes informes técnicos y de acuerdo con la empresa adjudicataria, se decidió paralizar los trabajos en julio de ese año.

Las labores de derribo se reanudaron de manera definitiva un año después. Una vez finalizada la obra, el solar quedará vacío y en perfectas condiciones para su futuro desarrollo urbanístico.