El Principado aprueba la nueva estructura del sistema sanitario

Reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este jueves los decretos de estructura de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para adaptarlos al nuevo mapa sanitario. El objetivo es ofrecer una asistencia "más eficiente, innovadora y equitativa" en todo el territorio.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha ofrecido una rueda de prensa para explicar la nueva estructura sanitaria, que aspira a ofrecer una respuesta "mejor" a las necesidades de la ciudadanía manteniendo la actual infraestructura. Ha explicado la consejera que se mantendrán todas las zonas básicas de salud y no se va a eliminar "ni un solo centro de salud ni hospital comarcal", sino que se van a fortalecer. Saavedra espera que con esta nueva estructura, los pacientes noten "una mejor calidad en la atención".

La organización responde a la nueva división de la comunidad en tres áreas sanitarias (Occidente, Centro-suroccidente y Oriente), diseñada para "aumentar los servicios, mejorar la atención y agilizar la gestión". Con este cambio, Salud espera "fortalecer la coordinación y el trabajo en red de todo el sistema".

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA ESTRUCTURA

Esta reorganización administrativa incluye la creación de nuevos departamentos como la Dirección de Atención, Evaluación y Cuidado de la Salud, que englobará la atención primaria, hospitalaria y cuidados. "De esta forma, se asegura la continuidad de la asistencia, así como una visión integral de la salud, que beneficiará especialmente a pacientes crónicos y complejos", según Saavedra.

De este departamento dependerán, entre otros órganos, cuatro subdirecciones: Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Cuidados y Coordinación Sociosanitaria y Salud Pública.

La Subdirección de Atención Primaria atenderá el "eje vertebral" del sistema, que también contará con una dirección particular en cada una de las tres áreas. De este modo, la primaria tendrá una estructura directiva propia, similar a la hospitalaria.

Por su parte, la Subdirección General de Salud Pública estará orientada a "robustecer la prevención, la promoción de la salud y la vigilancia epidemiológica". Al igual que en la atención primaria, cada una de las tres áreas incorporará una dirección de Salud Pública que se encargará de implantar los programas en toda la comunidad.

El nuevo organigrama del Sespa incorpora la 'Unidad de gestión de tiempos asistenciales'; la 'Unidad de atención integral al paciente paliativo'; la 'Oficina de captación de profesionales'; y la 'Subdirección de central de compras'.

NUEVO MAPA SANITARIO

La consejera ha recordado que la modificación del mapa sanitario para pasar de ocho a tres áreas se aprobó en octubre de este año y se dio un plazo de seis meses para la adaptación del sistema. Espera Saavedra que a 31 de marzo estén realizados todos los cambios estructurales y la modificación de plantilla para que se ponga "todo en funcionamiento".

En cada una de las áreas sanitarias habrá una gerencia en la que se mantendrán las direcciones Económica y de Profesionales, y de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria. Además, se crearán otras dos: la de Atención y Evaluación y la de Salud Pública.

La estructura de cada área se completará con varios órganos que dependerán de la Dirección de Atención Sanitaria y Evaluación. Tendrá "especial relevancia" la Dirección de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial, encargada de planificar la asistencia hospitalaria de la zona y de actuar como interlocutora en toda la comarca.

Por otro lado, se creará el Servicio de Acción Comunitaria, que se integrará en la Subdirección de Salud Pública, junto con los tres departamentos actuales: Programación en Salud, Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental y Laboratorio de Salud Pública.