El Principado asegura que hará "todo lo posible" para que Indra instale su segunda factoría en Barros

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, destaca en el Día de Langreo en la Fidma que el proyecto de Barros continúa vivo y cuenta con el respaldo del ejecutivo autonómico - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha asegurado durante su participación en el Día de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que el Gobierno de Asturias "hará todo lo posible" para que el taller de Barros albergue la segunda factoría de Indra en la comunidad.

El representante del ejecutivo autonómico ha señalado que el proyecto sigue vivo y cuenta con el respaldo del Principado y ha pedido combinar "ambición, prudencia y perseverancia", puesto que las negociaciones siguen en curso.

Campo ha recordado que la operación requiere un acuerdo entre Indra y Duro Felguera, que son los que mantienen las negociaciones sobre las condiciones de una posible compraventa. También ha precisado que no corresponde al Gobierno sustituir a las empresas en este proceso, sino "acompañar, facilitar y trabajar para acercar posiciones" en una operación que ha calificado de estratégica para Langreo y para Asturias.

"El Gobierno de Asturias está haciendo y hará todo lo posible para que el taller de Barros albergue la segunda factoría de Indra en nuestra comunidad", ha afirmado. También ha recalcado que el Principado no escatimará esfuerzos para favorecer que la negociación llegue a buen término y la oportunidad pueda convertirse en una realidad.

La implantación permitiría recuperar las capacidades industriales de Barros para generar nueva actividad, empleo y oportunidades, ha explicado el viceconsejero. Además, facilitaría una participación protagonista de Langreo en el crecimiento de la industria de seguridad y defensa, apoyada en el conocimiento metalúrgico y en la experiencia profesional acumulados en el concejo durante generaciones.

Durante su intervención, el viceconsejero también ha reivindicado la capacidad de transformación de Langreo y su papel en la nueva etapa industrial de Asturias. Así, ha recordado que el concejo dispone de tradición metalúrgica, profesionales cualificados y capacidades industriales que pueden incorporarse a las nuevas cadenas de valor.

El viceconsejero también ha citado otros ejemplos de la evolución económica del concejo, como la actividad emprendedora impulsada por Valnalón y el proyecto de Bayer e Iberdrola para suministrar a la planta de La Felguera vapor totalmente renovable mediante un sistema de almacenamiento térmico. "Queremos un Langreo orgulloso de su memoria, pero no detenido en ella; industrial, innovador y abierto al futuro", ha concluido.