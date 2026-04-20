Principado de Asturias aprueba un convenio con el Ministerio para Atenea: 1,1 millones en modernización judicial

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para la prestación de servicios vinculados a la implantación de 'Atenea', el nuevo sistema informático de gestión procesal.

El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, conlleva una inversión de 1.112.667 euros por parte del Principado y supone un "paso decisivo" en la modernización tecnológica de la justicia.

El acuerdo incluye la prestación de servicios de soporte técnico, funcional y de arquitectura por parte del ministerio, tanto para la instalación del sistema como para el desarrollo de sus funcionalidades e integraciones.

Atenea es la evolución tecnológica de Minerva, el sistema utilizado hasta el momento y es "plenamente compatible" con la gestión de los datos actuales. Además, según indica el Gobierno asturiano en nota de prensa, el sistema "se adapta a las necesidades de las nuevas oficinas judiciales", por lo que su extensión permitirá "mejorar la gestión de los procedimientos, facilitar la interoperabilidad entre sistemas, reforzar la seguridad de la información y optimizar el trabajo de los órganos judiciales".