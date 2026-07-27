El Principado autoriza 5,5 millones para el desarrollo de zonas forestales y la prevención de incendios

Archivo - Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado hoy un gasto de 5,5 millones de euros destinado a la convocatoria de ayudas para empresas privadas y particulares para el desarrollo de las zonas forestales, prevista en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC).

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y portavoz, Guillermo Peláez, ha subrayado la necesidad de anticiparse mediante políticas de prevención y ha defendido que el cambio climático y sus consecuencias requieren un "gran pacto de Estado". "Desde el Gobierno del Principado llevamos mucho tiempo reivindicando que el cambio climático y sus consecuencias, en este caso en forma de incendios, merecen un gran pacto de Estado. Llevamos mucho tiempo reclamándolo y creemos que es necesario para abordar desde una perspectiva global las consecuencias que está suponiendo el cambio climático en la realidad de nuestros día", ha subrayado.

En esta línea, ha enmarcado la aprobación de los 5,5 millones de euros en ayudas a empresas privadas y particulares para mejorar el potencial del sector forestal, mitigar la erosión, crear sistemas agroforestales, fomentar la gestión sostenible y restaurar masas arbóreas. La convocatoria contribuirá también a la eliminación de matorral como medida de prevención de incendios.

Las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), la Administración General del Estado y el Principado, se dividirán entre este año y el próximo en cinco apartados: repoblación (1,4 millones), prevención de daños (800.000 euros), restauración (1,8 millones), actuaciones selvícolas ambientales (un millón) e inversiones productivas (500.000 euros).

Esta partida forma parte de una inversión global del Principado que supera los 100 millones de euros este año en prevención, vigilancia, extinción y restauración ambiental, repartidos entre la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias (79 millones) y la de Medio Rural (28 millones).

Peláez ha expresando la solidaridad del Gobierno asturiano con los afectados por los "terribles" incendios forestales en Madrid, Ávila y Toledo. Peláez ha informado de que Asturias participa activamente en las labores de extinción a través del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con un despliegue de nueve efectivos --siete bomberos, un mando y un experto en interfaz urbano-forestal-- y medios materiales como una autobomba forestal, dos todoterrenos y un camión nodriza.