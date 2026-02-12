El Principado y Cámaras de Comercio lanzan un programa de formación digital gratuita para potenciar el sector turístico

La viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez; y la vicepresidente del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo; junto a responsables de la Cámara de Comercio de Gijón, Oviedo y Avilés, presentan 'Transforma Turismo'. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha 'Transforma Turismo', un programa de formación que busca acelerar la adaptación del sector turístico a los nuevos retos tecnológicos, con el fin de reforzar la profesionalización y mejorar de la rentabilidad.

Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, ofrece cursos gratuitos de 150 horas, dirigidos a profesionales en activo, emprendedores, jóvenes en formación y a quienes buscan una oportunidad de futuro en este ámbito, según una nota de prensa del Ejecutivo autonómico.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que ha participado este jueves en la presentación de este programa, en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón), ha vinculado esta apuesta por la capacitación con un objetivo claro: mejorar la rentabilidad del sector turístico.

"Nuestro turismo está mejorando su rendimiento y queremos consolidar esa evolución: la rentabilidad hotelera, por ejemplo, mantiene un tono claramente alcista y queremos seguir avanzando en ese camino de la mano del sector", ha señalado Llamedo.

Los contenidos de 'Transforma Turismo' se centran, en líneas generales, en competencias esenciales para mejorar la competitividad del sector, como las siguientes: Marketing digital y presencia online.

Las Cámaras de Comercio han sido las responsables del diseño de los itinerarios formativos, de la organización de los cursos y de la difusión del programa entre el tejido empresarial, aprovechando su implantación territorial y su experiencia en capacitación especializada.

"Este programa encaja plenamente en nuestra estrategia de modernización del sector turístico: refuerza la digitalización del tejido empresarial, capacita a profesionales y emprendedores, impulsa la competitividad de los destinos, reduce brechas territoriales y utiliza fondos europeos para transformar y mejorar la rentabilidad de un sector clave para Asturias", ha apuntado la vicepresidenta.

Esta iniciativa, dotada con 1.028.138 euros de financiación europea, se integra en la estrategia global del Principado para transformar el turismo dentro de la colaboración público-privada y se suma a otras iniciativas ya en marcha, como Ruta Digital o Aula Paraíso.

Esta última es la plataforma de teleformación gratuita impulsada por el Principado para profesionalizar y modernizar el sector turístico.

Desde su lanzamiento, en febrero de 2025, supera ya el millar de alumnos y alumnas y ofrece más de 400 horas lectivas para pymes, autónomos y trabajadores y trabajadoras, con contenidos en vídeo, seminarios web y clases en directo que permiten aprender a su propio ritmo.