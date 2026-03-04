El Principado concluye la mejora del acceso a Infiesta, en Teverga, tras el hundimiento de la vía

Visita a las obras - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha concluido la reforma del acceso a Infiesta, en Teverga, tras invertir 49.980 euros en la reparación del hundimiento parcial de la calzada provocado por el desplazamiento del terraplén.

El director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, ha visitado este miércoles la zona acompañado por el alcalde del concejo, Adrián Gayo.

Los trabajos consistieron en la construcción de dos estructuras: un muro de hormigón armado e hincado, de 1,5 metros de altura, 80 centímetros de espesor y 24 metros de longitud, en el tramo que presentaba una mayor afectación y un zuncho hincado de 20 metros de largo y 80 centímetros de altura. También se ha renovado el firme con la extensión de una capa de rodadura.