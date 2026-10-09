El Principado concluye el nuevo campo de fútbol de Colloto como proyecto piloto ante inundaciones del río Nora

Nuevo campo de fútbol de Colloto. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las obras del nuevo campo de fútbol de césped artificial de Colloto, en Siero, una instalación que forma parte de un proyecto piloto para mejorar la protección de la zona urbana frente a inundaciones por avenidas extraordinarias del río Nora.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, la nueva infraestructura deportiva ocupa el mismo emplazamiento que el antiguo campo de arena, situado en la margen izquierda del río, y ha sido concebida para compatibilizar el uso urbano y deportivo en un espacio situado en una zona con riesgo de inundación. El equipamiento incorpora un sistema de drenaje que facilita la rápida infiltración del agua de lluvia y mejora la permeabilidad del terreno. Además, el sistema permite recoger y reutilizar el agua de lluvia para el riego del campo, lo que favorece un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Las directoras generales del Agua, Vanesa Mateo, y de Medio Ambiente, Susana Madera, junto con el alcalde de Siero, Ángel García, han visitado hoy la nueva instalación, que forma parte del proyecto piloto financiado con más de 1,6 millones del programa europeo NextGenerationEU.

La actuación contempla también la creación de un parque inundable y una senda fluvial elevada en la margen derecha del Nora. Ambos elementos están diseñados para adaptarse a la dinámica natural del río durante los episodios de crecida y contribuir a reducir la exposición de las zonas urbanas al riesgo de inundación.

Las obras de la senda elevada se encuentran actualmente en ejecución. Tras la nivelación y compactación del terreno, los trabajos avanzan con la construcción del terraplén artificial sobre el que se asentará la senda.