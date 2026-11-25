Archivo - El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha dicho este martes que la intención del Ejecutivo regional es ir "ganando metros" para las sedes judiciales de Oviedo de cara a su unificación.

Peláez ha comparecido ante los periodistas tras reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro han participado este miércoles en la Comisión Mixta del Principado y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Tras la reunión, Peláez ha indicado que barajan varias opciones para ess metros cuadrados de manera inmediata en el entorno de Llamaquique, entre ellas la colaboración tradicional con la Tesorería General de la Seguridad Social, que "puede tener disponibles inmuebles en el entorno", así como replicar modelos de colaboración público-privada como el realizado con Telefónica, "donde pudimos ganar metros cuadrados en el entorno de Llamaquique, acudiendo a un alquiler".

El consejero ha indicado que también se ha abierto el diálogo "con otras administraciones públicas que también puedan poner a disposición del Gobierno del Principado metros cuadrados en el entorno de Llamaquique", con el objetivo de "dar unas infraestructuras en Oviedo que permitan prestar un servicio público de calidad en tanto en cuanto se consolida la operación de Llamaquique".

Respecto a la solución definitiva, Peláez ha avanzado que "vamos a llegar pronto a un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para comprar su parte de la parcela en El Cristo" y que, una vez aprobado el plan urbanístico, la universidad iniciará las obras en silicosis y posteriormente el Gobierno las de ciencias, "caminar en paralelo" hasta poder "adjudicar las obras de reforma integral del edificio de ciencias, para ubicar allí la primera sede judicial".

CHAMORRO

Por su parte, Jesús Chamorro, ha advertido de que la reunión ha vuelto a "encallar" en el problema de las sedes judiciales de Oviedo, sobre el que ha lamentado que siga sin haber "una fecha cierta" ni para la solución definitiva ni para una ubicación provisional. Por ello, ha urgido a traducir la buena voluntad y el diálogo institucional en "hechos ciertos y palpables" para los ciudadanos.

Chamorro ha calificado de "provisionalidad prácticamente permanente" la situación de dispersión en la capital asturiana, que se agrava con la implantación de la nueva oficina judicial y la próxima creación de plazas de jueces en Oviedo. Aunque ha reconocido que el acuerdo alcanzado en la legislatura anterior junto a Ayuntamiento, Fiscalía y colegios profesionales es ya "absolutamente inviable", ha lamentado los años "desaprovechados" y ha insistido en la necesidad de una salida rápida.

Frente al bloqueo en Oviedo, el presidente del alto tribunal asturiano ha destacado avances en otras infraestructuras, apuntando que el nuevo edificio judicial de Cangas del Narcea podría estar operativo a principios de 2027 y que las obras de la sede de Pravia avanzan para estar listas a lo largo del próximo año.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y DIGITALIZACIÓN

En materia de violencia sobre la mujer -cuestión por la que ha disculpado su ausencia en el acto institucional del Principado al coincidir con la comisión-, Chamorro ha anunciado que se baraja septiembre del próximo año para dotar de una nueva ubicación al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo, cuya situación actual ha tildado de "poco deseable" para un órgano que trata asuntos tan sensibles.

Asimismo, ha puesto en valor el refuerzo en el Juzgado de lo Penal de Oviedo y la creación de dos plazas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

En el apartado de medios materiales y tecnológicos, el presidente del TSJA ha celebrado que a finales de este mismo año se implantará finalmente el sistema de gestión procesal 'Atenea', una demanda histórica clave para el funcionamiento de la nueva oficina judicial.