El Principado confía en que el plan de Duro Felguera permita mantener la actividad industrial en Asturias

Comisión de Hacienda en la JGPA - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha dicho este viernes que el Ejecutivo confía en que el plan de reestructuración de Duro Felguera suponga mantener la actividad industrial en Asturias.

"Ahora estamos centrados en garantizar el mayor empleo posible y la mayor actividad económica en el ámbito del Principado, porque además es una actividad económica industrial con empleo altamente cualificado", ha dicho Peláez, en una comisión parlamentaria en respuesta al diputado de Vox Gonzalo Centeno.

En el debate se ha hecho referencia que la Sociedad Regional de Promoción (SRP) de Asturias concedió en 2021 un préstamo participativo de 6 millones de euros a Duro Felguera, en el marco de la asistencia financiera que se aportó desde el Principado. Pero según el mencionado plan de reestructuración, ese préstamo será objeto ahora de una quita absoluta, al considerarse que no tiene naturaleza pública. El Gobierno asturiano votó en contra, pero el asunto depende ahora de la homologación judicial.

"Como Gobierno del Principado, lo que hicimos fue votar no a ese acuerdo, por lo que significaba en términos de quita, pero ahora estamos a expensas de lo que se decida en la ratificación judicial, homologación judicial de ese acuerdo", ha indicado Peláez.

"¿A usted le parece bien que esto conlleve el echar a la calle a 500 trabajadores y que auténticos especuladores como son estas dos empresas mexicanas que han venido aquí a hacer una escisión o troceamiento de la empresa en unidades o en ramas de actividad, se queden con lo bueno y malvendan lo malo? ¿A usted le parece que esto es una defensa del crédito público por parte del Principado?", le ha preguntado Gonzalo Centeno (Vox) al consejero asturiano.